دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر، الثلاثاء، أن الصندوق قدم تمويلا لنحو 1000 مشروع في أكثر من 100 دولة نامية على مدى 57 عاما، وذلك في بيان بمناسبة بدء العام الثامن والخمسين للصندوق.

وقال البدر إن الصندوق مول 986 مشروعا في 107 دول نامية، إذ بلغت قيمة القروض حوالي 6.4 مليار دينار كويتي (20 مليار دولار)، مؤكدا أن "التحديات التنموية نمت بشكل أكثر تعقيداً خلال السنوات الماضية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق".

وأضاف البدر أن "استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى التركيز على التنمية الدولية في 3 أبعاد، وهي: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مما يمهد الطريق لحل مشكلة الفقر، والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية".

وأشار بيان الصندوق الكويتي للتنمية، الذراع التنموي لدولة الكويت، أن الصندوق "شارك في مسيرة التنمية الدولية سواء من خلال المساعدات التي تقدمها دولة الكويت، ويشرف عليها ويديرها، أو عبر تمويل إقامة مشروعات تمثل أولوية لدي حكومات الدول المستفيدة"، مضيفا: "كما كان الصندوق موجوداً أيضاً في الأزمات الدولية الكبرى، مثل: أزمة اللاجئين السوريين، وأزمات إعادة إعمار لبنان وغزة والعراق".

وأوضح البدر أنه "منذ عام 1987، أصبح الصندوق يموَّل نفسه ذاتياً، ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله، وبات يحقق أرباحاً من عوائد نشاطه وفوائد قروضه، وفضلاً عن ذلك فإنه يقدَّم جانباً من هذه الأرباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة".