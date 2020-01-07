بعد مقتل سليماني.. الذهب يبلغ أعلى مستوياته منذ حوالي 7 سنوات

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – اتجه المستثمرون حول العالم لشراء عملات "الملاذ الآمن" مع استمرار تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير/كانون الثاني.

وارتفع سعر الذهب إلى حوالي 1577 دولاراً للأونصة، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته منذ حوالي 7 سنوات. كما ارتفعت أيضاً عملة الين اليابانية لأعلى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان قد قال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة لعملائه إنه لا زال عند توقعاته في أن يبلغ سعر الذهب 1600 دولار للأونصة في الأشهر الـ3 المقبلة، إلّا أن الأسعار قد ترتفع أكثر في حال "تفاقم التوترات الجيوسياسية".

كما دفعت أوضاع المنطقة المستثمرين إلى بيع أسهمهم، بينما بلغ سعر خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، 70 دولاراً للبرميل يوم الاثنين.

كذلك انخفض سعر سهم أرامكو السعودية إلى أدنى مستوياته يوم الاثنين، منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث أغلق منخفضاً عند 34.50 ريال، أي 9.20 دولار للسهم الواحد، وسط مخاوف من استهداف إيران لبنية النفط التحتية في البلاد.