هونغ كونغ (CNN) -- بدأت شركات الطيران الدولية الكبرى في تحويل رحلاتها من المجال الجوي الإيراني بعد أن أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ على قاعدتين لقوات أمريكية في العراق.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان يوم الأربعاء إن رحلاتها من وإلى أوروبا حوّلت من المجال الجوي الإيراني، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وستجري التعديلات المناسبة على طرقنا إذا لزم الأمر".

كما قالت متحدثة من شركة "إيفا إير" التايوانية لـCNN إن الرحلات الجوية المتجهة إلى أوروبا بدأت في تجنب الطيران فوق إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتوقيت تايوان، لضمان السلامة.

كذلك شركة الخطوط الجوية الماليزية التي أعلنت أيضاً الأربعاء أنها بسبب الأحداث الأخيرة، "ستتجنب المجال الجوي في إيران".

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إشعاراً يقيد الطائرات الأمريكية غير العسكرية "من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عُمان". حالياً، لا تطير شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما فيها الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط دلتا، فوق إيران.

وتحطمت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بالقرب من مطار الخميني في طهران، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (إسنا).

وأعلن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الذين بلغ عددهم 176 شخصاً قد لقوا حتفهم.

ولم تتضح بعد الظروف وراء الحادث، إلّا أن وكالة (إسنا) قالت إن الحادث كان بسبب صعوبات فنية.

كما قال متحدث باسم بوينغ لـCNN إن الشركة "على دراية بالتقارير الإعلامية الصادرة من إيران ونحن نجمع المزيد من المعلومات".