كارلوس غصن: نيسان تسببت في مشاكل التحالف منذ اعتقالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن كارلوس غصن هو عرّاب التحالف بين شركات السيارات رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، إذ أنها جميعها كافحت في أعمالها منذ اعتقاله قبل 14 شهراً.

ولكن، يعتقد غصن أن التحالف لا زال بإمكانه أن ينجح، ولا يزال هناك مستقبل للمجموعة، وفقاً لما قاله في أول ظهور له في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بعد هروبه من اليابان إلى لبنان.

وقال غصن في حديث مع الصحفيين إنه يعتقد أن التحالف يمكن أن ينجح بدونه، إلّا أنه "يحتاج اتباع بعض القواعد إذ أنه لن يعمل بتوافق الآراء بين الشركات الـ3"، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، الجميع يعتقد أن اتخاذ قرار بالإجماع هي الطريقة الوحيدة لنجاح التحالف، ولكن "هذا اعتقاد خاطئ".

كما قال غصن إنه يعتقد أن نيسان تسببت في مشاكل التحالف منذ اعتقاله، إذ تراجعت المبيعات والأرباح في نيسان بشكل حاد أكثر من غيرها من شركات صناعة السيارات التي كانت جزءاً من التحالف، مضيفاً: "تريد معرفة من على حق ومن على خطأ؟ انظر إلى النتائج. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة من على حق ومن على خطأ في العمل".

وأوضح غصن أنه عندما ينظر إلى كل ما حدث خلال الشهور الـ14 التي مضت، فإنه لا يشعر "بالاطمئنان تجاه مستقبل التحالف".