بعد خطاب ترامب.. ارتفاع الأسهم العالمية وتراجع أصول الملاذات الآمنة

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هونغ كونغ (CNN) – صعدت الأسواق العالمية بعد أن هدّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه يوم الأربعاء مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقد ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.9%، ليسترد خسائره من يوم الأربعاء، بينما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9%.

وقال ترامب في خطابه إن إيران "تبدو وكأنها تراجعت" بعد أن هاجمت قواعد أمريكية عسكرية في العراق، مضيفاً أنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بمقدار صغير بعد أن استقرت يوم الأربعاء على انخفاض حاد، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت، مؤشر النفط العالمي، بنسبة 0.8% ليبلغ حوالي 66 دولاراً للبرميل.

كما استمرت أصول الملاذات الآمنة في التراجع بعد ارتفاعها يوم الأربعاء إثر الهجوم الصاروخي الإيراني، حيث تداول الذهب عند حوالي 1560 دولاراً للأونصة يوم الخميس، بعد أن كان قد بلغ لفترة وجيزة 1600 دولار في وقت سابق. كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 109.2 مقابل الدولار الأمريكي.