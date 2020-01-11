إثيوبيا توضح سبب فشل المحادثات مع مصر حول سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإثيوبية أن سبب فشل المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة سببه "الإشارة السلبية" لمصر والعرض الذي قدمته فيما يتعلق بشروط تعبأة الشد خلال جولة المحادثات الأخيرة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: "مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة (لسد النهضة) ووفدها أصر على قبول كامل العرض المقدم مانعا التوصل إلى اتفاق".

ووصف الوزير الإثيوبي العرض المصري بـ"غير العادل" قائلا إن العرض المصري يطالب بـ12-21 عاما كوقت تعبئة وهو أمر "غير مقبول بتاتا" من الجانب الإثيوبي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إن المفاوضات كشفت "تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها"، كما اعتبرت أنها "تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع".

وأضافت أن "البيان الإثيوبي قدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين".