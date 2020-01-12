هذه أغلى سيارة عضلات تباع في مزاد بالعالم.. إليك سعرها الخيالي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بيعت سيارة فورد "موستانغ جي تي" الأيقونية من فيلم "بوليت" من العام 1968 مقابل 3.7 مليون دولار في مزاد السيارات الكلاسيكية "ميكوم السنوي" في فلوريدا، محطمة أرقاماً قياسية وحاصلة على لقب سيارة العضلات الأغلى في التاريخ.

وتخطت سيارة "بوليت" الرقم القياسي السابق الذي سجلته سيارة "شيلبي جي تي 500" من طراز العام 1967، والتي بيعت العام الماضي في ذات المزاد مقابل 2.2 مليون دولار.

واشترى السيارة شون كيرنان، الذي قال إنه سعيد بنتيجة المزاد، خاصة وأن والده الراحل، روبرت كيرنان، كان قد اشترى السيارة مقابل 3,500 دولار في العام 1974، مشيراً إلى أن الأمر "لا علاقة له بالمال، وإنما بتحطيم الأرقام القياسية، وفعلنا ذلك".

وتتمتع السيارة بمحرك أعيد بناءه، مزود بـ8 أسطوانات، فضلاً عن قوة تبلغ أكثر من 300 حصان. وبشكل عام، تبلغ قيمة أي سيارة "فورد موستانغ جي تي" من العام 1968 بمحرك بـ8 أسطوانات حوالي 70 ألف دولار، إذا كانت في حالة جيدة، وفقاً لدليل أسعار هاغرتي للسيارات الكلاسيكية.

واشتهرت سيارة فورد "موستانغ جي تي" في مشهد مطاردة في فيلم "بوليت" استمر 11 دقيقة، حيث كان يقودها الممثل الشهير ستيف ماكوين. ويعتبر المشهد اليوم أعظم مشهد مطاردة سيارات في تاريخ صناعة الأفلام، حيث تستوحي العديد من أفلام مطاردة السيارات من هذا المشهد الأيقوني.