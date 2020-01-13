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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد حوالي عقد منذ توقف إنتاجها، تعمل شركة تصنيع السيارات "جنرال موتورز" على إعادة إحياء سيارة "هامر" الشهيرة، ولكن هذه المرة، على شكل شاحنة "بيك أب" صغيرة كهربائية.

وأكد مصدر لـCNN إن سيارة "هامر" الجديدة من المقرر أن تصل إلى السوق في أوائل العام 2022، حيث ستباع تحت علامة "جي إم سي" الشاحنة ورباعية الدفع بكميات صغيرة.

وكانت قد أوقفت "جنرال موتورز" تصنيع سيارة "هامر" في العام 2010، بعد أن تقدمت الشركة بطلب للإفلاس، وسعت إلى إيقاف إنتاج بعض علاماتها التجارية الأكثر تكلفة.

وتعمل "هامر" من الناحية الفنية على إعادة اسمها، إلّا أن "جنرال موتورز" ليس لديها أي خطط حتى الآن لإعادة إطلاق العلامة التجارية بالكامل.

ولا شك بأن عودة سيارة "هامر" بتصميم كهربائي يعتبر أمراً رائعاً، خاصة وأن السيارة صلبة المظهر، اشتهرت في نماذجها الأولى لاستهلاك كميات كبيرة من الغاز، وتمتعت بسمعة سيئة لعدم كفاءتها في استهلاك الوقود.

ويعتقد البعض أن سيارة "هامر" الكهربائية الجديدة قد تستهدف المناصرين لحماية البيئة، والذين كانوا من بين أشد المنتقدين لسيارات "هامر" سابقاً.

كما ستحافظ الشركة على صفات سياراتها القديمة، والتي تميزت بهيكل قوي وكبير أعطاها منظراً "وحشياً" ومتيناً على الطرقات.