أرامكو ترفع طرحها إلى 29.4 مليار دولار عبر ممارسة "خيار الشراء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أرامكو السعودية ممارستها "خيار الشراء" بهدف رفع حجم اكتتابها العام الأولي ليبلغ 29.4 مليار دولار.

وطرحت شركة النفط السعودية العملاقة 450 مليون سهم إضافي، ما رفع حجم الاكتتاب العام الأولي بـ3.8 مليار دولار، من 25.6 مليار دولار إلى 29.4 مليار دولار.

ويسمح خيار الشراء للشركات طرح نسبة مئوية معينة من الأسهم الإضافية تتخطى النسبة التي كانت قد خططت لها في بداية الاكتتاب العام. وقد تمارس الشركات خيار الشراء كآلية استقرار للحفاظ على سعر الأسهم عند طرحها ومنعها من التراجع.

وقالت الشركة إنه جرى تخصيص الأسهم الإضافية خلال عملية بناء سجل الأوامر، ما يعني أنه لن تطرح المزيد من الأسهم في السوق كجزء من الخيار. ورغم أن سعر سهم أرامكو تراجع قليلاً منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، إلّا أنه لم ينخفض عن سعر الاكتتاب العام، ولذا، ستحصل على أرباح إضافية من الطرح الإضافي.

وعرضت أرامكو في طرحها الأولي بالسوق العامة الشهر الماضي، 3 مليارات سهم، أي حوالي 1.5% من أسهمها، بسعر بلغ 32 ريالاً سعودياً، أي 8.53 دولار، ليصبح بذلك أكبر اكتتاب عام في العالم. ثم ارتفعت الأسهم بحلول الأسبوع الثاني من الطرح بنسبة 10%، إلّا أنها لم تصل هدف تقييمها البالغ 2 تريليون دولار، والذي سعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتمتلك المملكة العربية السعودية غالبية الشركة، وكان الاكتتاب العام جزءاً من جهود بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد.

ولكن، تراجعت أسهم أرامكو في الأسابيع الأخيرة، بعد مخاوف المستثمرين من انتقام إيراني محتمل للغارة الجوية الأمريكية التي قتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبلغ الأسبوع الماضي إجمالي انخفاض الأسهم منذ بلوغها ذروتها في 16 ديسمبر/كانون الأول، 10%، ما خفّض قيمة الشركة السوقية بأكثر من 200 مليار دولار، إلّا أن سعر السهم تحسن قليلاً بعد ذلك.