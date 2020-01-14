محكمة لندن تصدر حكماً جديداً في قضية موانئ دبي ضد حكومة جيبوتي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكماً جديداً يقضي بإعادة حكومة جيبوتي لشركة "موانئ دبي العالمية" حقوقها، على خلفية النزاع القائم بين الجهتين في قضية "محطة دوراليه للحاويات".

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بياناً يوم الثلاثاء، جاء فيه أن المحكمة أمرت حكومة جيبوتي "بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار".

وذكر بيان المكتب الإعلامي نقلاً عن خبير مستقل، أن "مواني دبي العالمية" تكبدت خسائر تقدر بأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكم الصادر أخيراً، يعد السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية"، وأن حكومة جيبوتي "تجاهلت" جميع الأحكام الصادرة سابقاً رغم أن عقد الامتياز "صيغ وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته".

وتنتظر حالياً "موانئ دبي العالمية" العرض الذي ستقدمه حكومة جيبوتي بعد الحكم القضائي الأخير، بينما أوضحت المحكمة أنه في حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، "ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار".

وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في البلاد بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي، كما تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي المملوك بنسبة 33.34% من قبل الشركة الإماراتية، وبنسبة 66.66% من قبل "بورت دي جيبوتي" التابعة لجيبوتي.