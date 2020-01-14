الإمارات توقع اتفاقية مع اليابان لتخزين 8.1 مليون برميل من النفط الخام

بعد هجمات إيران.. ماذا قال وزير الطاقة الإماراتي لـCNN؟

دبي، الإمارات لعربية المتحدة (CNN) – وقعت الإمارات واليابان يوم الاثنين اتفاقية تعاون في مجال الطاقة تسمح للإمارات بتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق يابانية.

ووقّع على الاتفاقية سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بينما مثل ماكيهارا هيكي، وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الجانب الياباني، في مراسم أقيمت في قصر الوطن بأبو ظبي، شهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني.

وتعتبر الاتفاقية الجديدة توسعاً لاتفاقية سابقة انتهت في العام 2019 لتخزين النفط. وستمتد الاتفاقية الجديدة لـ3 سنوات، وتسمح لأدنوك بتخزين النفط الخام في المنشآت اليابانية، وبيعه لعملائها، شرط أن تزود السوق اليابانية "بكميات محددة" منه في حال نقص إمدادات النفط في البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد اليابان أكبر مستورد عالمي للنفط والغار من "أدنوك"، إذ تستورد حوالي 25% من نفطها الخام من الإمارات.

وقال هيكي إن اتفاقية تخزين النفط "تمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة لكلا الطرفين، حيث تسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين دولة الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية"، مضيفاً أنه حان الوقت لتوسعة نطاق مشروع تخزين النفط المشترك "لا سيما في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً".

كما قال الجابر إن الشراكة الجديدة تساعد في "ضمان إمدادات الطاقة في اليابان وتدعم طموحات أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع".