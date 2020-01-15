إغلاق "لو مول" في لبنان.. مجموعة الحبتور الإماراتية توضح

ماذا قال جهاد أزعور لـCNN عن دعم صندوق النقد لاقتصاد لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مجموعة الحبتور إنها "تحترم" قرار مجموعة "أزاديا" المستثمرة على صرحها لإقفال مجمع التسوق "لو مول" في منطقة سن الفيل، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت مجموعة الحبتور في بيان لها، أعاد نشره مؤسسها رجل الأعمال خلف الحبتور على حسابه في موقع التواصل تويتر، إن المجموعة تحترم قرار مجموعة "أزاديا" بإقفال مجمع التسوق "بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان"، مضيفة أن "القرار يعود لمجموعة أزاديا وحدها كمستثمر لهذا الصرح".

وأوضح البيان أن سبب إقفال مجمع التسوق لم يكن "موضوع الإيجار بل قرار خاص بإدارة مجموعة أزاديا".

ويتخذ مجمع التسوق "لو مول" من مبنى فندق الحبتور مقراً له، إلّا أن المجموعة التي أسست في العام 1970 في الإمارات العربية المتحدة، أكدت في بيانها أن قرار إقفال المجمع "لا يمت بفنادق الحبتور في بيروت بصلة".

كما أمر مؤسس ورئيس مجلس إدارة الحبتور بعدم تسريح أي من موظفي فندقي "هيلتون بيروت حبتور غراند"، و"هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس"، مؤكداً أن المجموعة ستستمر بدفع رواتب الموظفين كاملة، "تقديراً للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".

ويشهد لبنان أوضاعاً اقتصادية وسياسية صعبة، تفجرت باحتجاجات ضخمة في شوارعها منذ الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة برحيل جميع الفئة السياسية الحاكمة من أجل تحسين أوضاع المعيشة في البلاد.