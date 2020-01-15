حصريًا لـCNN: أول مقابلة لكارلوس غصن بعد هروبه إلى لبنان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نشرت شركة "ياماها" تذكيراً لزبائنها بأن صناديق معداتها الموسيقية مصممة للآلات الموسيقية فقط، وليس للأشخاص، وذلك بعد أسبوعين من هرب رجل الأعمال، كارلوس غصن، من اليابان في صندوق موسيقي، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام.

وقالت شركة المعدات الموسيقية اليابانية في تغريدة على تويتر إنها لن تحدد أي أسماء، ولكنها لاحظت العديد من القصص المتداولة أخيراً عن دخول أشخاص في صناديق المعدات الموسيقية.

وحذرت "ياماها" متابعيها من دخول الصناديق أو السماح للآخرين بدخولها لتجنب "الحوادث المؤسفة".

وكانت قد أفادت عدة وسائل إعلامية أن غصن تمكن من التسلل إلى لبنان عبر مطار ياباني إلى طائرة خاصة نقلته إلى خارج البلاد، من خلال اختبائه في صندوق معدات موسيقية أسود كبير، مزود بثقوب للتنفس حُفرت في قاعه. ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من تفاصيل هروب غصن.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان قد خرج بكفالة لانتظار محاكمته في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، قبل فراره المذهل والمفاجئ إلى لبنان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووصف غصن خروجه من اليابان على أنه محاولة "للهرب من الظلم".

وفي مقابلة مع ريتشارد كويست لـCNN الأسبوع الماضي، لم يعلق غصن على طريقة هروبه، قائلاً إنه لا يريد تعريض أي من الأشخاص الذين ساعدوه في العملية للخطر.، إلّا أنه أجاب على سؤال حول شعوره وهو جالس في صندوق موسيقي، حيث رفض التعليق أولاً، وثم أضاف: الحرية، بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها، فهي حلوة دائماً".