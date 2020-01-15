لأول مرة.. مصر تكشف خططاً للتنقيب عن النفط غرب المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تخطط للتنقيب عن النفط في حقول منطقة غرب المتوسط لأول مرة في اتفاق مباشر مع شركات عالمية.

جاء ذلك في مقابلة له مع صحيفة الوطن المصرية حيث قال الملا إن الوزارة ستتعاون مع شركات عالمية مثل "توتال" الفرنسية، و"بى بى" البريطانية، و"شيفرون"، و"إكسون موبيل" على خطتها.

كما أوضح الوزير في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة إن بلاده اتفقت للعمل مع هذه الشركات "لأن هذه المنطقة عميقة وبكر وبها مخاطرة كبيرة في الاستثمار بها، لذلك لا نريد جلب الشركات كنوع من التجارة، ولكننا نريد عدداً من الشركات التي لديها خبرة وناجحة عالمياً وعاملة في مصر".

وأضاف الملا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تعمل بها مصر في هذه المنطقة "من خلال عمل دراسات وحفر آبار، إذ تشير الدراسات إلى وجود احتياطي جيد من الزيت بهذه المنطقة".

وقال الملا إن بلاده ستعلن عن المنطقة وتحدد الشركات التي ستقوم بالعمل فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت قد أعلنت أيضاً وزارة البترول في مصر، يوم الأربعاء، عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، الأمر الذي وصفه الملا بأنه "يمثل تطوراً هاماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".