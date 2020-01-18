دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال طارق الملا، وزير البترول في مصر، إن الغاز الذي تضخه إسرائيل إلى الشبكة المصرية الهدف منه هو التصدير، وذلك في تصريح يأتي بعد إعلان إسرائيل أن الغاز هدفه الاستهلاك المحلي بالسوق المصرية.

الملا قال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC: "من أكتوبر 2018 واحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز، بمعنى أن انتاجنا المحلي من حقول الغاز المصرية سواء البحرية أو البرية انتاجها يكفي السوق المصري ويكفي احتياجاتنا تماما.. بدأنا بضخ غاز من إسرائيل اعتبارا من 15 يناير ايه السبب في هذا الكلام؟ هذا يعني أننا مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز يبقى احنا دخلنا النهار ده في وضع آخر بقول إن كان احنا عندنا نقص في السابق واكتفينا من الغاز محليا واليوم وصلنا من الإمكانيات والقدرات وبدأنا نمارس نشاط آخر هو نشاط تجارة وتداول الغاز في المنطقة الإقليمية يعني دول الجوار بنتكلم عن إسرائيل بنتكلم عن قبرص وبنتكلم عن الأردن مبدئيا.."

وتابع قائلا: "لما نيجي نحكي اننا بنجيب غاز من إسرائيل ده في إطار تجاري وتعاقد تجاري يتم بموجبه استجلاب الغاز لضخه من خلال شبكة الأنابيب في جزء منه بحري وجزء منه أرضي دخل على الشبكة القومية المصرية وبعدين يتم تحويله لمحطات الإسالة الموجودة لدينا في مصر وهي جزء مهم من البنية التحتية بتاعتنا الي نحن بنستمد قوتنا بيها مقارنة بدول الجوار ومن محطات الإسالة دي يتم تصدير هذا الغاز إلى أوروبا أو أي دول في العالم من خلال شحنات أو مراكب تطفو البحر الأبيض المتوسط، هذا الغاز الذي يأتينا طبعا يختلط بالشبكة ولكن الكميات هذه يتم توجيهها للتصدير.."

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت بتاريخ الـ15 من الشهر الجاري: "يوم تاريخي.. إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر في بيان مشترك أعلن وزيرا الطاقة المصري والإسرائيلي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر، الأربعاء، حيث سيتم استخدام الغاز في السوق المحلي المصري لإنتاج الكهرباء وفي الصناعة".