قيمة الشركة الأم لغوغل تتخطى حاجز الترليون دولار لأول مرة

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

إليك كل ما يجب معرفته عن هاتف غوغل الجديد "بيكسل 4"..

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – انضمت إلى قائمة الشركات العامة التي تتخطى قيمتها الترليون دولار، شركة جديدة هذا الأسبوع، حيث دخلت الشركة الأم لـ"غوغل" التصنيف بعد أن بلغت أسهمها ذروتها يوم الخميس، ودفعت بقيمة الشركة إلى أكثر من ترليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وتنضم "ألفابيت" بذلك إلى "آبل" و"مايكروسوفت" و"أرامكو السعودية"، كشركات لا تقل قيمتها عن ترليون دولار. وتعتبر "أرامكو السعودية" للنفط، الشركة الأكثر قيمة على الإطلاق، بعد طرحها أسهمها نهاية العام الماضي بقيمة تقديرية تبلغ 2 ترليون دولار، حيث تبلغ قيمتها حالياً 1.8 ترليون دولار.

وتعتبر "آبل" الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.4 ترليون دولار، لتتبعها "مايكروسوفت" بقيمة تبلغ حوالي 1.3 ترليون دولار.

أما أمازون، التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 930 مليار دولار، فقد كانت ثاني شركة أمريكية تصل حاجز الترليون دولار في سبتمبر/أيلول من العام 2018، حين كانت شركة "آبل" الوحيدة التي تخطت قيمتها السوقية ترليون دولار.

وقد شهدت أسهم "ألفابيت" ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام 2020، حيث ارتفعت حتى الآن بأكثر من 8%.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا – والأسواق الأخرى أيضاً – شكل عام بفضل التفاؤل بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.