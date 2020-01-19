شكاو: سيارات تسلا تعاني من مشاكل في التسارع تسببت بأكثر من 100 حادث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن شركة تسلا قد تواجه مشكلة سلامة كبيرة، بعد تورطت أكثر من 100 سيارة في حوادث متعلقة بمشاكل في تسارعها، وفقاً لشكوى جديدة قُدمت لمنظمي السلامة الفيدرالية.

وتنص الشكوى، التي قدمت في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول، ونشرت مؤخراً يوم الجمعة، إن المشكلة حدثت لـ127 سيارة مختلفة من جميع طرازات تسلا الـ3 المتوفرة للبيع حالياً: طراز S، وطراز X، وطراز 3. وتسببت مشكلة التسارع غير المقصود بـ110 حوادث، أثرت على 52 شخصاً أصيبوا نتيجة لها.

ولم تكشف أسماء الأطراف التي قدمت الشكوى، إلّا أن العديد من الشكاوى تضمنت حوادث حدثت أثناء ركن السيارة، أو تحريكها من وضعية ركنها.

ويقول مكتب الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة، الذي يحقق في مثل هذه الشكاوى، إنه يدرس حالياً هذه المزاعم، إذ لم يقرر بعد ما إذا كان يوجد دليل كاف لفتح تحقيق بالنسبة لوجود خلل فيها أم لا.

وأثبتت شكاوى التسارع غير المقصود في العديد من الحالات السابقة على أنها خطأ السائقين الذين داسوا على الدواسة الخاطئة، غير مدكرين أنها المسرّع بدلاً من الفرامل.

ولكن، في بعض الحالات الأخرى، واجهت بعض السيارات مشكلة في التسارع غير المقصود، من بينها القضية الأكثر شيوعاً لسيارات تويوتا التي استدعي منها 2.3 مليون سيارة في العام 2010. كما توقفت شركة تويوتا مؤقتاً عن بيع 8 من أنواع من سياراتها لفترة من الوقت لمعالجة المشكلة.

ولم تستجب تسلا على الفور لطلب التعليق على الشكوى.