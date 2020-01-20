ارتفاع أسعار النفط بعد تعطيل حفتر عمليات إنتاج النفط في ليبيا

مع ارتفاع أسعار النفط، إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت أسعار النفط بعد أن أوقفت القوّات التي يقودها المشير خليفة حفتر صادرات النفط من 5 موانئ في البلاد، وأغلقت خط أنابيب، وحقلين نفطيين رئيسيين في جنوب غرب البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها يوم السبت بعد أن تلقت تعليمات من "القيادة العامة" بوقف الصادرات، أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 800 ألف برميل يومياً، فضلاً عن خسائر إيرادات قدرها 55 مليون دولار يومياً.

وارتفعت أسعار خام برنت ليلاً إلى 66 دولاراً للبرميل، إلّا أنها تراجعت بعد ذلك إلى حوالي 65 دولاراً.

وقال محللون في بنك كومرزبنك الألماني إنهم لا يتوقعون "استمرار تعليق الصادرات من ليبيا"، مضيفين أنهم يتوقعون استقرار الإنتاج والصادرات قريباً.

وكان قد صرّح مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يوم الجمعة، إن "النفط والمنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، وليست أوراق لعب لحل المسائل السياسية".

وتشهد ليبيا تصاعداً في التوترات بعد فشل اجتماع موسكو بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.