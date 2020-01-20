السعودية تشهد أكبر عدد استثمارات أجنبية في 2019 منذ 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال العام 2019، مسجلة بذلك أكبر زيادة لها خلال السنوات الـ10 الماضية.

وارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنسبة 54% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث ارتفع عدد الرخص الجديدة بمجموع 1130 شركة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن تقرير مستجدات الاستثمار في المملكة.

وتصدرت الهند ومصر والأردن والصين وأمريكا وبريطانيا قائمة الدول الأكثر استثماراً من حيث عدد الشركات في المملكة، إذ ارتفع عدد الشركات الهندية في سوق المملكة من 30 في العام 2018 إلى 140 في 2019، بينما ارتفع عدد الشركات الأمريكية والبريطانية من 25 إلى 100 شركة بريطانية و84 أمريكية.

وشهدت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات إقبالاً كبيرا في العام 2019، حيث ارتفع الطلب عليها، وأسست 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة في العام 2019.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء عن إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، فإن النمو الإيجابي الذي شهدته المملكة خلال العام 2019، "يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030".

وقال العمر إن هدف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو "توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف" في المملكة، مضيفاً أن "أكثر من 30% من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها للمملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية".

وتشهد المملكة في الآونة الأخيرة تحولاً اقتصادياً كبيراً يهدف إلى جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من خلال تصدير صورتها كدولة مفتوحة للأعمال التجارية، بعيداً عن اعتمادها على قطاع النفط لاقتصادها فقط.