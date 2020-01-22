دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية، المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاقها لأولى سياراتها "لوسيد إير" بعد 3 أشهر.

وبحسب ما ذكره موقع "سعودي شفت" في مقال أعاد نشره صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حسابه الرسمي في تويتر، فإن السيارة التي بدأ العمل على تطويرها منذ 3 أعوام، سيكشف عنها في شهر أبريل/نيسان المقبل.

من المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة من 60 ألف دولار

وستكون سيارة "لوسيد إير" أول سيارة تطلقها شركة السيارات الكهربائية، التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في سبتمبر/أيلول من العام 2018.

ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة التي تطمح إلى منافسة سيارات شركة "تسلا"، من 60 ألف دولار، أي حوالي 225 ألف ريال سعودي، إلّا أن سعر النماذج المعدلة منها قد يتخطى 100 ألف دولار.

وسيتميز تصميم السيارة الداخلي بمقاعد جلدية وإضافات خشبية، كما استوحي تصميم المقاعد الخلفية من مقاعد الطائرات، لتكون قابلة للتمدد وبالتالي توفير الكثير من مساحة الساقين.

استوحي تصميم المقاعد الخلفية من مقاعد الطائرات، لتكون قابلة للتمدد وبالتالي توفير الكثير من مساحة الساقين.

كما تعتمد السيارة استخدام العديد من التقنيات المبتكرة، من بينها أضواء أمامية مستقبلية تستخدم ما يسمى بالعدسات المستدقة، وأجهزة استشعار للقيادة الذاتية.

وتعتمد الشركة حالياً التصنيع في مصنعها الرئيسي الواقع في ولاية أريزونا الأمريكية، إلّا أن "لوسيد موتورز" تخطط أيضاً لنقل عمليات تصنيع سياراتها إلى السعودية في المستقبل، بحسب ما ذكره موقع "سعودي شفت" المختص في تناول أخبار السيارات.

تستخدم السيارة أجهزة استشعار للقيادة الذاتية.

وكان قد أعلن عن سيارة "لوسيد إير" لأول مرة في العام 2017 عندما عرضت النسخة الأولية منها في معرض لاس فيغاس للمنتجات الإلكترونية.

وتسعى شركة "لوسيد موتورز" لمنافسة شركة "تسلا" الشهيرة في مجال صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، حيث قال مدير التقنية التنفيذي في "لوسيد موتورز"، بيتر رولينسون – الذي عمل على تطوير سيارة تسلا موديل "S" – في مقابلة سابقة مع CNN، إنه سيكون هناك تحول كبير إلى النقل الكهربائي، مضيفاً أن سوق السيارات الكهربائية لا يزال غير ملموس، وأن تسلا فعلياً ليس لديها أي منافس في السوق الحالي.