دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت إيمان المطيري، مساعدة وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، الضوء على التقدم الذي تحرزه المرأة السعودية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك في حوار أجرته المطيري في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، حيث قالت: "تكون النساء السعوديات الآن 20% من رواد الأعمال في المملكة وهذا أمر نريد أن نبني عليه، لديهم القدرات ولديهن الإرادة للقيام بذلك".

وتابعت المطيري قائلة: "50% من طلابنا الخريجين هم من الإناث و54% من الخريجات هن في الواقع في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يتعلمون العلوم والتكنولوجيا، وهذه قوة للاقتصاد الذي نريد أن نبني عليه".

وأضافت: "عندما نتحدث عن الاقتصاد فنحن نتحدث عن الفئات العمرية المختلفة والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المحرومين والمستضعفين، وهذا من اولويات في رئاستنا لمجموعة العشرين ونريد ان نكون مثالا يحتذى وقدوة في هذا المجال، والامر لا ينحصر في تمكين المرأة ومدها بالفرص الكافية لكي تتنافس بشكل متكافئ وانما نحن بحاجة لتسليح الشباب بالمهارات المطلوبة وتعليمهم".