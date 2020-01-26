تراجع إنتاج النفط الليبي بـ75% بعد إغلاق قوات حفتر الموانئ في البلاد

نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تراجع إنتاج النفط الليبي بحوالي 75%، منذ إغلاق موانئ النفط الرئيسية في البلاد وتعطيل قوات حفتر إنتاجها الأسبوع الماضي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط أصدرتها يوم السبت، 25 يناير/كانون الثاني، أن معدل إنتاج النفط انخفض من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم، إلى حوالي 320 ألف برميل في اليوم.

كما بلغ الفاقد اليومي في الإنتاج حتى 23 يناير/كانون الثاني حوالي 899 ألف برميل، بينما بلغ الفاقد التراكمي 3.9 مليون برميل في غضون 6 أيام، بحسب ما ذكرته النشرة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها إنها "تقدر الخسائر المباشرة التي تسبب بها الإقفال غير القانوني لمنشآتها بحوالي 256.6 مليون دولار" خلال 6 أيام.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن القوّات التي يقودها المشير خليفة حفتر أوقفت صادرات النفط من 5 موانئ في البلاد، وأغلقت خط أنابيب، وحقلين نفطيين رئيسيين في جنوب غرب البلاد.