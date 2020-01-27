دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل والمملكة العربية السعودية بـ"اغتيال" الاتفاق النووي الإيراني، عندما قرر الانسحاب منه في عام 2018، من أجل ضرب الاقتصاد الإيراني.

وقال روحاني إن "الاقتصاد الإيراني حقق أعلى نمو له بعد عام من بدء تنفيذ الاتفاق النووي، حيث عادت كل الشركات إلى إيران وبدأت حركة واسعة من الاستثمارات، الأمر الذي أزعج واشنطن والكيان الصهيوني والرجعية العربية المرتبطة بهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف روحاني أن "هذا المثلث بدأ منذ ذلك الوقت أعماله التخريبية للقضاء على الاتفاق النووي". وتابع بالقول: "لماذا قررت إسرائيل وترامب اغتيال الاتفاق النووي؟ ولماذا انضمت إليهما السعودية وقدمت لهما الأموال في هذا المجال؟ والجواب هو أن الاتفاق النووي أنعش نمو إيران وحركتها وساهم في تعزيز دورها في كل المنطقة".

واعتبر روحاني أن ترامب يريد عزل إيران، قائلا: "عندما تكون قوة الشعب إلى جانب الاقتصاد وتكون هناك فعاليات ونشاط، وعندما نحقق نجاحات على مستوى المنطقة يتحرك ترامب لاغتيال الاتفاق النووي، واغتيال القائد العزيز قاسم سليماني، وبعد ذلك يتحرك للقضاء على رخائنا واستقرارنا ووحدة شعبنا وانسجامه وتلاحمه الوطني".

وأضاف: "كل هذه الأهداف في خط واحد لدى ترامب ليقول للعالم من خلالها إن إيران جزيرة معزولة، إنه يريد أن يطوق إيران بالحواجز". وأكد روحاني أنه "لا ينبغي أن نسمح لهم بتحقيق ذلك، فكل من يريد أن يفصلنا عن عالمنا الإسلامي وأصدقائنا فعليه أن يتحمل مواجهة الشعب كما علينا تحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر".