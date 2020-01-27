دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتُشف حقل للغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، بمعدل تدفق يصل إلى 50 مليون قدم مربع في اليوم، ليكون الأول من نوعه في الدولة، بالتعاون مع شركة إيطالية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إماراتية رسمية، الإثنين.

ويعد هذا هو الاكتشاف البري الأول للإمارات منذ 37 عاما، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، حاتم الموسى، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وجاء في البيان أن اكتشاف حقل "محاني 1" يأتي في السنة الأولى من الشراكة مع الشركة الإيطالية ويمثل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارات منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

وأشار الموسى إلى أن معدل التدفق في هذا الحقل يصل إلى 50 مليون قدم مربع، كما أشارت وام إلى أن معلومات إضافية ترى النور حول هذا الاكتشاف بعد عمليات التقييم والتطوير.