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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطرق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إلى التأثير المحتمل لفيروس كورونا على أسواق النفط، لما يحمله من آثر على الاقتصاد الصيني.

وقال مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي إنه تطرق لـ"ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي".

وعبرت المملكة عن ثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على هذا الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت قد أعلنت الصين عن تفشي وباء "كورونا" والذي أصيب به ما يقارب ألف و400 شخص حول العالم وأودى بحياة 80 شخصا في بر الصين الرئيسي.

وفيروس كورونا هو عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات، تتضمن الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS.