دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، إن مهن المحاسبة والتدقيق المالي هي من أكثر المهن المطلوبة في القطاع الخاص بالمملكة.

وصرّح الراجحي خلال مشاركته في جلسة افتتاحية في منتدى المحاسبين السعودي، أن مهن المحاسبة والمراجعة هي "من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص، إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن".

كما أوضح الراجحي أن متوسط الأجور للعاملين السعوديين في هذه المهن المطلوبة، يبلغ حوالي 7 آلاف ريال، أي ما يعادل حوالي 1900 دولار.

وقال الراجحي، بحسب ما نقلته وزارة التنمية والعمل الاجتماعية، إن فرصة حصول الإناث على وظائف في هذه المهن، تعد مرتفعة، وذلك بسبب طبيعة المهام المرتبطة بها والتي "تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً".

وأشار الراجحي إلى أن وزارته أطلقت الشهر الماضي برنامج تسجيل مهني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين، وذلك بهدف التحقق من مؤهلات العاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمراجعة، قبل إصدار وتجديد رخص العمل أو تعديل المهن.