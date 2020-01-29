دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، يوم الثلاثاء، الفلسطينيين إلى "عدم تفجير فرصتهم الكبيرة"، في خطة السلام مع إسرائيل، أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوشنر في مقابلة مع كريستيان أمانبور لـCNN، إن الرئيس ترامب "تمكن من إعطاء الفلسطينيين مساراً إلى دولة، ومنطقة متجاورة، وشروط سيتمكنون من خلالها الوصول إلى الاستقلال والكرامة وغيره، بالإضافة إلى خطة اقتصادية بقيمة 50 مليار دولار، قد تجعلهم دولة مزدهرة في المستقبل".

ويعتقد كوشنر أن هذه الصفقة ستوفر للفلسطينيين فرصة كبيرة، مضيفاً أنهم "اشتهروا في الماضي بتضييع كل فرصة أتيحت لهم سابقاً".

وتتضمن هذه الصفقة التي سبق وأن تحدث عنها كوشنر خلال ورشة عمل اقتصادية استضافتها البحرين في يونيو/حزيران الماضي، عدداً من الخطط التي تطمح لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وخلق ازدهار في المنطقة.

ومن بين الخطط التي طرحها، توفير مليون وظيفة جديدة في الضفة الغربية وغزة، ومضاعفة الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تخفيض معدل الفقر لدى الفلسطينيين، وتوفير قروض بفوائد منخفضة، وضخ استثمارات خاصة على مدار 10 سنوات.

كما ذكر كوشنر آنذاك أن الـ50 مليار دولار ستقسم على النحو التالي: 13.5 مليار دولار على شكل منح، و26 مليون دولار تقريباً على شكل قروض منخفضة الفوائد، و11 مليار دولار تقريباً على الاستثمار بالقطاع الخاص، على مشاريع ستصب في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.

وسيتضمن أحد المشاريع إنشاء خط نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة ستصل إلى 5 مليار ات دولار.