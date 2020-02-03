الإمارات تكتشف حقل غاز جديد باحتياطات 80 ترليون قدم مكعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات العربية المتحدة الإثنين عن اكتشافها حقل غاز طبيعي بين العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي، بمخزون يقدر بـ80 ترليون قدم مكعبة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة دبي للتجهيزات (دوسب)، لتطوير الحقل المكتشف في مشروع أطلق عليه اسم "مشروع جبل علي"، نسبة إلى منطقة الحقل الواقعة بين جبل علي وسيح السديرة.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن حقل الغاز في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل تويتر، قال بها: " شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ 80 ترليون قدم مكعب".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه بموجب الاتفاقية، "ستقوم أدنوك بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، إضافة إلى القيام بعمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم المزيد من موارد الغاز وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها"، بينما ستتسلم دوسب الغاز من "أدنوك" الذي "سيتم إنتاجه بما يسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة للنمو وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً".

واكتشفت شركة أدنوك مكمن الغاز الطبيعي بعد عمليات مسح واستكشاف شاملة، حيث قال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، سلطان الجابر، إن الاكتشاف اعتمد على "أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر بهدف استثمار كافة الموارد الهيدروكربونية المتاحة وتحقيق قيمة إضافية منها بما يخدم مصلحة دولة الإمارات وجهودها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

ويعتبر اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في المنطقة المشتركة التي تمتد على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، من بين أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، كما أنه يحتوي على غاز عضوي عالي الجودة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.