بعد تداول "إلغاء نظام الكفالة" في السعودية.. وزارة العمل ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت المملكة العربية السعودية اعتزامها إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي، بعد ما أثير في هذا الشأن عبر الشبكات الاجتماعية.

وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".

وأضافت العمل السعودية أنه "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

وأكدت الوزارة أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

كانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم إلغاء الكفالة، الذي ظهر في المملكة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وحال إلغاء نظام الكفالة، فإن العمالة الوافدة سيتاح لها حرية الخروج والعودة إلى المملكة أو الخروج منها بشكل نهائي، إضافة إلى عدم التقيد بضرورة استقدام أصحاب الأعمال لهم.