سيارة جديدة من مرسيدس تتحول إلى "غرفة نوم" تسع 4 أشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تبدو سيارة دفع رباعي وسيلة رائعة للهروب من حياة المدينة.. ولكن ماذا لو كانت سيارة يمكن أيضاً النوم بها في رحلة تخييم برية؟

هذا ما صممته شركة مرسيدس-بنز بأحدث سيارة دفع رباعي، سيارة "ويكندر" للتخييم والتي تتسع لـ4 أشخاص.

ويستند تصميم سيارة "ويكندر" على تصميم حافلة "متريس فان" الصغيرة من مرسيدس. ويمكن طي مقاعد سيارة "ويكندر" الخلفية لتتسع لنوم شخصين، بينما يمكن أن ينام شخصان آخران في خيمة تمتد من سطح السيارة. وقد زودت "غرفة النوم" الصغيرة على السطح بمرتبة إسفنجية ومنافذ ناقل تسلسلي عام لتشغيل الإضاءة وشحن الأجهزة الإلكترونية. كما تحتوي الحافلة الصغيرة أيضاً على بطارية منفصلة لتشغيل الأضواء والأجهزة.

وصممت مقاعد السيارة لتتحرك إلى الأمام والخلف عند وضعها في حالة الجلوس، وذلك لتوفير مساحة أكبر للركاب أو منطقة لتخزين الحقائب وحجايات الرحلة. كما يمكن أيضاً تدوير المقاعد الأمامية 180 درجة لمواجهة الجهة الخلفية، ما يخلق مساحة تواصل عند ركن السيارة.

يمكن طي مقاعد سيارة "ويكندر" الخلفية لتتسع لنوم شخصين.

وستوفر سيارة "ويكندر" مطبخاً اختيارياً يمكن سحبه من خلف المركبة، ومظلة كبيرة قابلة للطي لتوفير منطقة جلوس مظللة خارج السيارة.

وعلى عكس بعض السيارات الترفيهية الأخرى، لن تحتوي سيارة "ويكندر" على مرحاض أو خرطوم استحمام، وإنما ستعتمد خدمات سيارات التخييم البسيطة مثل مركبات فولكس فاجن الترفيهية من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ويقول روبرت فيت، المدير الإداري لحافلات مرسيدس بنز في أمريكا، إن "سيارات التخييم هي سيارات مميزة وعالية الأداء. وقد عرفنا منذ فترة طويلة أن هذا الطلب في السوق يلبى كما اتضح من ارتفاع الطلب على عربات النقل القديمة التي ما زالت على الطريق".

وستتوفر السيارة الجديدة لأول مرة في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستبدأ أسعارها من حوالي 70 ألف دولار، بحسب ما ذكرته متحدثة رسمية في مرسيدس.