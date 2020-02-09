هل تقلع عن التدخين مقابل زيادة في راتبك؟ بلدية في تركيا تقوم بذلك

تقرير: البطالة قد تكون أفضل للصحة من الحصول على وظيفة رديئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت بلدية تركية عن زيادة رواتب موظفيها بمبلغ قدره 250 ليرة تركية، أي حوالي 42 دولاراً، لمن يقلع منهم عن التدخين.

ونشرت بلدية "شاهين بيك" في ولاية غازي عنتاب بياناً أعلنت فيه عن إطلاقها حملة لحث الموظفين على التوقف عن التدخين، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وذكر البيان أن الحملة التي تحمل عنوان "اترك التدخين وأضف 250 ليرة على راتبك" أطلقت من أجل موظفي البلدية بالتزامن مع "اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين"، والذي يصادف في الـ9 من فبراير/شباط من كل عام.

وقال رئيس بلدية "شاهين بيك"، محمد طهماز أوغلو، إن الحملة انطلقت للاهتمام بصحة الموظفين ووضعهم الاقتصادي، مضيفاً أنه على "جميع المواطنين الأتراك من المدخنين الإقلاع عن التدخين للحصول على حياة مليئة بالصحة والسلامة".