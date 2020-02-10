دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعمل الحكومة اليابانية على زيادة الإنتاج المحلي لتصنيع أقنعة الوجه الطبية، والتي زاد استخدامها والطلب عليها في جميع أنحاء العالم خلال الشهر الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، يوم الاثنين إن "جميع الشركات المصنعة الكبرى تعمل 24 ساعة في اليوم على مدار الساعة لإنتاج الأقنعة الطبية".

وأشار سوجا إلى أن حكومة بلاده تراقب الإنتاج عن كثب، وتعمل على "الحد من النقص في الأقنعة بأسرع وقت ممكن".

ويشهد العالم نقصاً في الأقنعة الطبية منذ تفشي فيروس كورونا الذي قتل حتى الآن حوالي 910 أشخاص وأصاب أكثر من 40 ألف حول العالم.

وكانت قد رفعت المصانع الصينية في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار فيروس كورونا، الإنتاج اليومي لأقنعة الوجه الطبية، حيث ضاعفت بعض المصانع الصينية إنتاجها، واستمرت في العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك خلال فترة الليل وعطلة نهاية الأسبوع.

وتنتج الصين وتايوان معظم أقنعة الوجه الطبية في العالم، إلّا أن تفشي الفيروس بشكل أكبر في الصين أجبر الشركات على التركيز على الطلبات المحلية بدلاً من تصديرها.