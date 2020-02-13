نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فتحت وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، تحقيقاً حول التمويل الأجنبي بجامعتي ييل وهارفارد كجزء من مراجعة وجدت أن الجامعات الأمريكية فشلت بالكشف عن مليارات الدولارات تقاضتها عبر تمويل أجنبي.

جاء ذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث قالت إن وزارة التعليم بعثت برسالة إلى جامعة هارفارد بتاريخ الـ11 من فبراير/ شباط طلبت فيها من الجامعة كشف سجلاتها المتعلقة بالعقود والهدايا من حكومات كل من إيران وروسيا والسعودية والصين وقطر.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أن وزارة التعليم الأمريكية قالت إن جامعة ييل فشلت أيضا بالكشف عما لا يقل عن 375 مليون دولار وصلتها عبر تمويل أجنبي وطالبتها بسجلات عن مساهمات من المملكة العربية السعودية والصين وقطر وغيرها.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن تحقيقات وزارة التعليم الأمريكية وجدت أن الجامعات الأمريكية فشلت بالكشف عما قيمته 6.5 مليار دولار وصلتها عبر التمويل الأجنبي.