إليكم أسعار هواتف سامسونغ غالاكسي S20 وS20+ وS20 ألترا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة سامسونغ مؤخراً عن أحدث هواتفها الذكية، "غالاكسي S20"، والتي تعمل على شبكة الجيل الخامس 5G.
ويتمتع الهاتف الجديد بعدد من الميزات، مثل كاميرا معدلة عالية الأداء بدقة 8K، وصفتها سامسونغ بأنها تلتقط صوراً وفيديوهات "خارقة الجودة"، فضلاً عن عدسة صممت خصيصاً للعمل مع الواقع الافتراضي.
ولا شك بأن ميزات كهذه تأتي مقابل مبلغ غير زهيد، إذ تبدأ أسعار الهواتف التي تأتي بـ3 أحجام من 999.99 دولاراً، وقد تصل إلى 1599.99 دولاراً.
وتتعرّفوا فيما يلي بالتفصيل إلى أسعار هاتف سامسونغ الجديد، بناء على حجمه وأدائه:
- هاتف غالاكسي S20، ويأتي بلون رمادي أو سماوي أو وردي، مع ذاكرة تخزين حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجا بايت: 999.99 دولاراً
- هاتف غالاكسي S20+ مع ذاكرة تخزين حجمها 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، ويأتي بلون رمادي أو سماوي أو أسود: 1199.99 دولاراً
- هاتف غالاكسي S20+ مع ذاكرة تخزين حجمها 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، ويأتي بلون رمادي أو أسود: 1349.99 دولاراً
- هاتف غالاكسي S20 ألترا مع ذاكرة تخزين حجمها 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، ويأتي بلون رمادي أو أسود: 1399.99 دولاراً
- هاتف غالاكسي S20 ألترا مع ذاكرة تخزين حجمها 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت، ويأتي بلون أسود: 1399.99 دولاراً