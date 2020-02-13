إليكم أسعار هواتف سامسونغ غالاكسي S20 وS20+ وS20 ألترا

تلفاز جديد من سامسونغ صمم لجيل الألفية الجديد.. ماذا يميزه؟

بعد طول انتظار.. سامسونج تبدأ بيع جالاكسي فولد القابل للطي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة سامسونغ مؤخراً عن أحدث هواتفها الذكية، "غالاكسي S20"، والتي تعمل على شبكة الجيل الخامس 5G.

ويتمتع الهاتف الجديد بعدد من الميزات، مثل كاميرا معدلة عالية الأداء بدقة 8K، وصفتها سامسونغ بأنها تلتقط صوراً وفيديوهات "خارقة الجودة"، فضلاً عن عدسة صممت خصيصاً للعمل مع الواقع الافتراضي.

ولا شك بأن ميزات كهذه تأتي مقابل مبلغ غير زهيد، إذ تبدأ أسعار الهواتف التي تأتي بـ3 أحجام من 999.99 دولاراً، وقد تصل إلى 1599.99 دولاراً.

وتتعرّفوا فيما يلي بالتفصيل إلى أسعار هاتف سامسونغ الجديد، بناء على حجمه وأدائه: