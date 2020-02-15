تقرير: مبيعات ساعات ابل فاق مبيعات كل الساعات السويسرية مجتمعة بـ2019

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تفوق حجم مبيعات ساعات ابل في العام 2019 على مجموع ما بيع من الساعات المصنعة عبر الشركات السويسرية مجتمعة خلال العام الماضي، وفقا لشركة "التحليل الاستراتيجي" الاستشارية.

وأوضحت الشركة في تقريرها أن ابل تمكنت من بيع ما مجموعه 31 مليون ساعة حول العالم خلال العام 2019 مقابل ما مجموعه 21 مليون ساعة سويسرية بيعت خلال العام ذاته حول العالم.

وأثارت هذه الأرقام خلافا بين محللين الذين اعتبروا أن ذلك يعتبر مؤشرا على مشاكل تواجهها صناعة الساعات السويسرية قائلين إن "النهاية قريبة"، في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على جانب حجم العائدات العالي من مبيع الساعات السويسرية مقارنة بساعات ابل.

ولفتت الشركة الاستشارية إلى أن الإقبال على ساعات ابل التي يمكنها تقفي مستويات اللياقة وايصالها مع تطبيقات مختلفة للقيام بمهام مثل حجز تذكرة سينما بصورة أسرع تعتبر جاذبا للفئات العمرية الأصغر مقارنة بالفئات العمرية الأكبر التي تجذبها الساعات السويسرية.