انخفاض أرباح بنسبة 33%.. بنك HSBC يلغي 35 ألف وظيفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال بنك HSBC يوم الثلاثاء إنه سيلغي حوالي 35 ألف وظيفة ويصلح أعماله بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بعد إبلاغه عن انخفاض أرباح بنسبة 33% في العام 2019.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي البنك من 235 ألف إلى حوالي 200 ألف خلال السنوات الـ3 المقبلة، ما يعني تخفيض 15% من قوى البنك العاملة حول العالم.

كما تتضمن خطة البنك أيضاً بيع أصولاً بقيمة حوالي 100 مليار دولار في نهاية العام 2022، فضلاً عن تخفيضه التكاليف بمقدار 4.5 مليار دولار.

وقام البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له بتفصيل استراتيجيته مع الإفصاح عن النتائج السنوية. ويعود السبب في انخفاض الأرباح قبل الضرائب، والتي بلغت 13.3 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 20 مليار دولار في العام 2018، إلى حد كبير إلى شطب 7.3 مليار دولار من الأصول المتعلقة بوحدات الخدمات المصرفية التجارية والعالمية في أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت نويل كوين في بيان إنه هناك "أجزاء من أعمالنا لا تحقق عائدات مقبولة. لذلك نحن نضع خطة منقحة لزيادة عوائد المستثمرين، وخلق القدرة على الاستثمار في المستقبل، وبناء منصة للنمو المستدام".

وقال بنك HSBC إنه سيحافظ على توزيعات الأرباح، مضيفاً أنه سيجري تخفيضات على وحداته الخاصة بالبيع والتداول وأبحاث الأسهم في أوروبا، فضلاً عن نقل المزيد من الموارد من المملكة المتحدة إلى آسيا.

كما يخطط البنك لتوحيد العديد من أقسامه على مستوى العالم لتوفير المال، إذ سيخفض البنك ثلث فروعه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يريد إعادة تعريف نفسه "كبنك شركات عالمي يركز على العملاء".