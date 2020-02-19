انفوغرافيك.. حجم إنفاق المرشحين الديمقراطيين على الدعاية بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين المرشحين الديمقراطيين للفوز بمقعد الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في انتخابات 2020، نقدم لكم نبذة سريعة عن حجم انفاقهم على الحملات الدعائية.

- مايكل بلومبيرغ: 418 مليون دولار للآن

- توم ستيير: 194 مليون دولار

- بيرني ساندراز: 42 مليون دولار

- بيت بوتيغيغ: 32 مليون دولار

- إليزابيث وارن: 21 مليون دولار

- جو بايدن: 12 مليون دولار

- آمي كلوبوشار: 11 مليون دولار

- تولسي غابارد: 5 ملايين دولار

وكان جيسون سيتشر، مدير الاتصال لدى حملة بلومبيرغ الانتخابية، قال في تصريح حصري مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "قررنا أنه لا يوجد لدينا حدود لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب، ويمكنكم الخوض في مناظرة إن كنا ننفق الكثير لهزيمة ترامب أو أننا لا ننفق الكثير لهزيمته، ولكن مايك يؤمن بأن دونالد ترامب يشكل خطرا وجوديا على هذه الدولة.."

وتابع قائلا: "إعادة انتخابه (ترامب) يشكل تحديا كبيرا للغاية بالنسبة لأمريكا وعليه فإنه (بلومبيرغ) سينفق مهما تطلب الأمر لإخراج دونالد ترامب من المكتب (البيت الأبيض)، وأريد أن أضيف أن مايك صنع نفسه بنفسه، والده لم يكسب أكثر من 6 آلاف دولار في العام، وبنى أعماله من لا شيء وأتى من طبقة عاملة وهو يستخدم أمواله الشخصية.."