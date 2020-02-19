ماذا قال إيلون موسك عن شراء بيل غيتس سيارة بورش كهربائية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شارك بيل غيتس في تأسيس الشركة الأمريكية الأعلى قيمة، حتى أصبح اليوم بثروته أحد أكثر فاعلي الخير في العالم.. ولكن كل هذا لم ينل إعجاب رئيس تسلا التنفيذي، إيلون موسك، والذي وجد غيتس "مخيباً"، على حد قوله.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في تويتر يوم الثلاثاء، قام موسك بالتعبير عن عدم إعجابه بمؤسس شركة مايكروسوفت بعد مقابلة أجراها الأخير، وذكر بها أنه اشترى سيارة بورش تايكان كهربائية بدلاً من سيارة تسلا.

وكتب موسك في التغريدة: "محادثاتي التي أجريتها مع غيتس كانت مخيبة للآمال، لأكون صريحاً".

وفي مقابلة مع ماركيز براونلي على موقع يوتيوب، أثنى غيتس على السيارات الكهربائية وعلى شركة تسلا، حيث قال إن "سيارات الركاب هي في الواقع واحدة من القطاعات الأكثر تفاؤلاً عندما يتعلق الأمر بإجراء التغييرات اللازمة لخفض الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ. حتماً تسلا، إذا كان علينا تسمية شركة واحدة ساعدت في الأمر، فستكون هي".

ثم قال إنه يستمتع بسيارته الجديدة الكهربائية من بورش، مضيفاً: "يجب أن أقول إنها سيارة ثمينة، إنها رائعة جداً. هذه أول سيارة كهربائية لي وأستمتع بها كثيراً".

كما أشار غيتس إلى اعتقاده بأن فرق السعر بين السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية سيختفي في السنوات الـ10 المقبلة، وأنه عندما يحدث ذلك، فلن يكون هناك الكثير من الأشياء التي قد تمنع الناس من شراء السيارات الكهربائية، مضيفاً أن إحدى المشكلات التي تمنع البعض من شراء السيارات الكهربائية هو محدوديتها، إذ حتى لو توفرت محطة شحن ما، فإن إعادة شحنها يستغرق وقتاً أطول من تعبئة خزان البنزين.