تيك توك يطرح خاصية تسمح للآباء بالتحكم في نشاط المراهقين عبر التطبيق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- منح تطبيق TikTok الآباء مزيدًا من ضوابط التحكم في كيفية استخدام أبنائهم المراهقين له.

في يوم الأربعاء، طرحت الشبكة الاجتماعية الصينية لمشاركة الفيديوهات القصيرة، ميزة جديدة تتيح للوالدين إدارة نشاط أطفالهم والوقت الذي يقضونه في المنصة.

والميزة الجديدة مُتوفر في بعض الدول الأوروبية في الوقت الحالي.

ولم ترد شركة تيك توك على طلب التعليق الفوري حول ما إذا كانت الميزة سيتم إتاحتها إلى مناطق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في المستقبل.

ومع الإمكانية الجديدة، أصبح بمقدور الوالدين تحديد فترات زمنية لأطفالهم يوميًا، مع فواصل زمنية تشمل 40 دقيقة و60 دقيقة و90 دقيقة. ويمكن للوالدين أيضًا تقييد الرسائل المباشرة أو إيقافها، وتقييد محتوى معين قد لا يكون مناسبًا لجميع الفئات العمرية.

ويسيطر مستخدمي جيل ما بعد الألفية أو Generation Z على تيك توك، حيث تتراوح أعمار حوالي 60٪ من مستخدمي التطبيق شهريًا في الولايات المتحدة بين 16 إلى 24 عامًا، وفقًا لبيانات شركة Mediakix للتسويق الإلكتروني.

وعادةً ما يشارك مستخدمو التطبيق مقاطع مدتها 15 ثانية لأنفسهم يرقصون أو يقدمون عروضًا كوميدية ​​أو يشاركون في التحديات التي تظهر عبر المنصة.

وفي الولايات المتحدة، يتيح تيك توك إصدارًا محدودًا من التطبيق للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا. ولا يسمح بمشاركة أو تعليق مقاطع الفيديو والمراسلة مع أشخاص آخرين، لكن لا يزال بإمكان الأطفال مشاهدة محتوى التطبيق المناسب لأعمار هؤلاء.