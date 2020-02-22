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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يُعرف بـ"FATF"، إيران على القائمة السوداء، خلال اجتماع عقدته، الجمعة.

من جهتها ردت إيران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، الذي وصف هذه الخطوة بـ"العمل المسيس" مؤكدا على أن "وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكن ان تلصق بإيران".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد نفذت جميع القوانين واللوائح المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من عامين"، لافتا على أن "الاليات الدولية لها ايجابيات وسلبيات، وانهم وضعوا ايران على قائمة FATF ، رغم كل الجهود التي بذلتها طهران، وجميع القوانين واللوائح التي حاولت الامتثال لها".

وأشار موسوي في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أن "هذا الاجراء جاء بسبب النفوذ السعودي والامريكي والكيان الصهيوني في التحكم بالأليات الدولية وتسيس قراراتها".