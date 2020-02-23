كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، على ارتفاع سعر سهم شركة "أرامكو"، غداة إعلان الشركة عن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة في المنطقة الشرقية، الذي وصفته، في بيان، بأنه "أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي (لا يرافقه نفط) يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن".

ورغم انخفاض المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية مع بدء التداول إلا أن مؤشر الطاقة جاء مرتفعا، وسجل سهم أرامكو ارتفاعا قدره 0.59% ليصل إلى 33.85 ريال سعودي، وكان سعر سهم أرامكو وصل إلى 33.65 ريال سعودي بنهاية تداولات الخميس الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميان إن "تطوير حقل الجافورة سيتم بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة في أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي".

من جانبه، أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر أن تطوير حقل الجافورة سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة. ووجه الرميان والناصر شكرهما لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ثقته في "أرامكو" ودعمه لجهود الشركة.

وأفاد بيان "أرامكو" بأن أبعاد حقل الجافورة تقدّر بطول 170 كيلومترا، وعرض 100 كيلومتر، ويقدّر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.

وأضافت أرامكو أن مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يُتوقّع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024، ستؤدي إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من غاز البيع عام 2036.

وتوقعت الشركة أن الحقل سيكون قادرا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميًا، تمثّل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية، بحسب البيان.