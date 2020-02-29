تراجع مؤشر الصناعات التحويلية في الصين إلى 35 نقطة.. ماذا يعني ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، السبت، أن الأرقام التي أظهرتها البيانات تشير إلى تراجع مؤشر المشتريات الصيني لقطاع الصناعات التحويلية إلى 35.7 نقطة خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، مقارنة بـ50 نقطة خلال الشهر الماضي.

قراءة مؤشر مديري المشتريات الصيني لقطاع الصناعات التحويلية إن كانت أدنى من 50 نقطة فإن ذلك يعني انكماشا فيما تحدد النقطة 50 حالة التوسع.

وذكرت وكالة أنباء شنخوا الصينية الرسمية أن "مؤشر مديري المشتريات الصيني للصناعات التحويلية سجل لصناعات من بينها الألياف الكيماوية والسيارات أقل من 30، بينما جاء فوق 42 بالنسبة للأغذية والمشروبات، مدعوماً بسياسات ضمان الإنتاج والإمداد الحكومية".

ونقلت شنخوا على لسان تشاو تشينغ خه الإحصائي في المصلحة، قوله إن "التراجع الحاد ناتج عن التأثير الذي سببه تفشي فيروس كورونا الجديد، وأنه وبشكل عام، بقيت جميع الصناعات الـ 21 التي شملها المسح في قطاع الصناعات التحويلية بقيت في منطقة الانكماش، إلا أن تأثير الفيروس كان متنوعاً على مختلف الصناعات".