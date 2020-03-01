الكويت توقف تداولات السوق الأول بعد تراجعه لأكثر من 10%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت البورصة الكويتية، الأحد، وقف التداولات في السوق الأول حتى نهاية جلسة اليوم ذاته (الأحد) وذلك بعد تراجع المؤشر إلى نسبة تجاوزت الـ10%.

جاء ذلك في بيان للبورصة الكويتية قالت فيه: "عملاً بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة فقد تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 01-03-2020 مع إلغاء مزاد الإغلاق، وذلك نظراً لانخفاض مؤشر السوق الأول إلى أكثر من 10%، علماً بأن وقف التداول في السوق الأول لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي مالم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله".

وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ذكرت في تقرير أن البورصة أوضحت، السبت، أن جلسة تداولات الأحد، ستكون على المعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وذلك حرضا على السلامة العامة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي رفعت السلطات الكويتية عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد- 19" إلى 46 شخصا، بعد اكتشاف إصابة شخص عائد من إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.