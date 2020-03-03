دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة "بنتلي" عن سيارة "مولينر باكالار" الجديدة بسقف مكشوف، والتي تتميز بتصميم داخلي مصنوع من أشجار كانت قد سقطت قبل 5 آلاف عام.. ولكن، بسعر خيالي يبلغ 2 مليون دولار، تقول الشركة إن السيارة الحصرية لن يصنع منها سوى 12 واحدة.

وكانت قد خططت الشركة للكشف عن سيارة "باكالار" في معرض جنيف للسيارات، والذي كان من المقرر افتتاحه يوم الخميس، إلّا أن الحدث ألغي بسبب مخاوف من فيروس كورونا، ما دفع "بنتلي"، بالإضافة إلى العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى التي كان من المقرر لها تقديم جديدها في المعرض، إلى الكشف عن السيارة عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

وتعتبر السيارة من طراز "باركيتا"، وهو نوع سيارات مكشوفة بدون سقف لا يتضمن حتى سقف قماش قابل للطي، وتعني الكلمة باللغة الإيطالية "القارب الصغير".

وقد زودت السيارة التي تعمل بالدفع الرباعي بمحرك تبلغ قوته 650 حصاناً و12 أسطوانة، وناقل حركة بـ8 سرعات.

صممت السيارة من داخلها بخشب أشجار اُحتفظ به بشكل طبيعي لأكثر من 5 آلاف عام في أنهار وبحيرات ومستنقعات الخث في شرق أنجليا في المملكة المتحدة.

وتأخد سيارة "باكالار" اسمها من اسم بحيرة تشتهر بجمالها في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. وتقول "بنتلي" إنه رغم شبه السيارة بسيارة "بنتلي كونتيننتال GTC" ذات السقف القابل للطي، إلا أن "باكالار" لا تتشارك بأي من أجزاء هيكلها مع تلك السيارة، بجانب مقابض الأبواب.

وقد صممت السيارة من داخلها بخشب أشجار اُحتفظ به بشكل طبيعي لأكثر من 5 آلاف عام في أنهار وبحيرات ومستنقعات الخث في شرق أنجليا في المملكة المتحدة، ليساهم حفظها بالتربة الرطبة على إعطاء الخشب لونه الأسود المميز. ووفقاً لـ"بنتلي"، فإنه بعد استخراجه من الأرض، جفف الخشب في ظروف يتم التحكم بها بعناية شديدة لمنع تآكله والحفاظ على مظهره الطبيعي.

صممت سيارة "باكالار" لتكون الأولى في سلسلة جديدة من السيارات النادرة للغاية والمصنوعة حسب الطلب.

وصممت سيارة "باكالار" لتكون الأولى في سلسلة جديدة من السيارات النادرة للغاية والمصنوعة حسب الطلب، والتي ستنتج لعدد قليل من العملاء فاحشي الثراء.

وتشبه الإستراتيجية هذه ما قامت به شركة "بوغاتي" الشقيقة لشركة "بنتلي" في السنوات الأخيرة، حيث كشفت النقاب عن عدد من السيارات صغيرة الحجم والمصممة حسب الطلب، والتي تخطى سعرها في بعض الحالات سيارة "تشيرون"، البالغ سعرها 3 ملايين دولار.

وقد بيعت جميع سيارات "باكالار" الـ12 مسبقاً للعملاء المهتمين الذين سيعملون مع قسم "مولينر" من "بنتلي" المصنع السيارات، على اختيار الألوان والأقمشة.