هل تعرف ما هي أقدم العلامات التجارية في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استذكرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أقدم علامات تجارية سجلت في تاريخ المملكة العربية السعودية، تزامناً مع بدء ممارسة الهيئة لمهامها واختصاصها في تسجيل الحقوق.

وبدأت السعودية في العام 1939 تطبيق "نظام العلامات الفارقة" الذي أصبح اسمه لاحقاً "نظام العلامات التجارية"، والذي يهدف إلى تسجيل العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد وحمايتها.

ونشر مركز التواصل السعودي في حسابه على تويتر وثيقة تظهر العلامات التجارية السعودية الأقدم، وتواريخ تسجيلها، نعرضها عليكم فيما يلي:

1. كبريت الشعلة – 17 يوليو/تموز من العام 1946

2. كبريت الساعة – 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام 1946

3. رومر وإتش كو إس إيه – 16 فبراير/شباط من العام 1947

4. دي إم سي – 23 فبراير/شباط من العام 1949

5. إتش جي هاينز – 21 مارس/آذار من العام 1950

6. سينوكوت – 6 مايو/أيار من العام 1950

7. انجستورا – 7 مايو/أيار من العام 1950

8. كوندر – 9 أغسطس/ آب من العام 1950

9. شاي أبو جبل – 18 سبتمبر/أيلول من العام 1952