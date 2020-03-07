دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، السبت، تعليق دفع سندات الـ"يوروبوند" لوقف الاستنزاف، مشيرا إلى أن دين لبنان بلغ 170% من حجم إنتاجه القومي.

وقال دياب في كلمة تبعت جلسة للحكومة حضرها الرئيس اللبناني ميشال عون: "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "عاش اللبنانيون أملا كان وهما وكأن الأمور على خير ما يرام بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها بما في ذلك بالعملة الصعبة حتى تخطى الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل 170% من الناتج المحلي".

وأضاف دياب قائلا: "لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد حان الوقت لنستعيد السلوك الأخلاقي في حوكمتنا وإرجاع الثقة بدولتنا"، وذلك في إطار حديثه عن تأثير الفساد على الاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "نواجه اليوم استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 أذار أي بعد يومين أمام هذا الاستحقاق لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب".

وأضاف دياب قائلا: "إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق استحقاق 9 أذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ لتأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن تعليق السداد هو الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـ"الشامل" لإجراء الإصلاحات اللازمة.