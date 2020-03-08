دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبط سعر سهم شركة النفط السعودية أرامكو، الأحد، إلى أدنى مستوياته وأصبح أقل من سعر طرحه، للمرة الأولى منذ بدء الاكتتاب العام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بعد فشل دول "أوبك" وروسيا، الجمعة الماضية، في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، بسبب تأثير فيروس "كورونا" المستجد.

وتراجع سعر سهم أرامكو بنسبة 9.24% لينخفض إلى 30 ريالا سعوديا (8 دولارات)، بحلول الساعة الواحدة ظهر الأحد (بتوقيت مكة)، بعدما افتتح التداول صباحا بـ31.90 ريال. وبلغ سعر سهم أرامكو الخميس الماضي في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 33 ريالا.

وكان سعر سهم أرامكو وقت طرحه للتداول للمرة الأولى في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 32 ريالا. ووصل سعر سهم أرامكو إلى أعلى مستوياته في 16 ديسمبر، إذ بلغ 38 ريالا. وتراوح سعر السهم خلال يناير وفبراير الماضيين بين 33 و35 ريالا.

وجاء هبوط سعر سهم أرامكو وسط تراجع الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، إذ هبط المؤشر الرئيسي في سوق "تداول" السعودية بنسبة 8%. كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 9%، الجمعة الماضية، إثر فشل التوصل إلى اتفاق بين "أوبك" وروسيا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد اقترحت على روسيا خفضا إضافيا في إنتاج النفط اليومي، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي خاصة من الصين مع انتشار فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.