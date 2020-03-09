ترامب: أمريكا لم تعد بحاجة إلى استيراد النفط من دول معادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، السعودية وروسيا مسؤولية تراجع أسواق النفط حول العالم، بسبب خلافهما على الأسعار وحجم الضخ في سوق النفط، كما هاجم ما وصفها بمؤسسات "الأخبار الزائفة".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "السعودية وروسيا تختلفان على الأسعار وحجم ضخ النفط، هذا الأمر إلى جانب الأخبار الزائفة السبب في تراجع السوق"، على حد تعبيره.

وانخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 27%، في أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، ليبلغ سعر البرميل 30 دولاراً.

وكانت قد خفضت المملكة أسعار نفطها بمقدار يتراوح بين 6 و8 دولارات، فيما تبدو أنها حرب لكسر الأسعار بهدف ضمان الرياض حصتها في السوق، بعد فشل الاتفاق بين منظمة أوبك وروسيا.

وكانت قد طلبت أوبك من موسكو خفض إنتاجها من النفط لوقف تدهور الأسعار مع تراجع الطلب نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لكن روسيا رفضت ذلك، ما حال دون التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين.

وتلقى منتجو النفط الصخري في أمريكا ضربة موجعة بفعل الخطوة الروسية، إذ تحتاج هذه الصناعة إلى أسعار نفط أعلى لتبقى على قيد الحياة.

وتدهور سوق النفط، الذي يقاسي أوضاعا صعبة بسبب كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية بعد فشل الاتفاق بين روسيا وأوبك إذ بلغ سعر خام برنت 35 دولارا، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 22%.