دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة الصناعات النفطية في السعودية عن تلقي توجيه من وزارة الطاقة بالمملكة لرفع مستوى الإنتاج اليومي القصوى من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية على لسان الناصر حيث قال: "الشركة تلقت توجيه من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، وتعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه".

ويشار إلى أن هذا الإعلان من شأنه التأثير مجددا على أسعار النفط العالمية، باعتباره حلقة جديدة في حرب أسعار تشهدها الأسواق النفطية بعد انهيار التحالف بين منظمة أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا.

وكانت السعودية وروسيا قد اجتمعتا لتشكيل ما يسمى بتحالف أوبك+ في العام 2016 بعد انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل. منذ ذلك الحين، قام المصدران الرئيسيان بتنظيم تخفيضات في الإمدادات بقيمة 2.1 مليون برميل يومياً. وأرادت المملكة العربية السعودية زيادة هذا العدد إلى 3.6 مليون برميل حتى العام 2020، إلّا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي شعر بالقلق من التنازل عن الكثير لمنتجي النفط الأميركيين، رفض الموافقة على الخطة، ما دفع وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، يوم الجمعة، إلى القول إن الدول يمكنها أن تنتج كما يحلو لها ابتداء من 1 أبريل/نيسان.

وقررت المملكة السعودية خلال نهاية الأسبوع زيادة حصتها في السوق من خلال خفض الأسعار التي يدفعها عملاؤها المفضلون لتتراوح بين 4 دولارات و7 دولارات للبرميل.