دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو السعودية، جوهرة الصناعات النفطية السعودية، الثلاثاء، عن مراجعة أسعار الوقود خلال شهر مارس/ اذار الجاري، ليشهد سعر وقود البنزين من فئة 95 تراجعا.

الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الشركة أتت كالتالي:

- بنزين 95: 2.05 ريالا/ لتر مقارنة بـ2.11 ريالا/ لتر في فبراير.

- بنزين 91: 1.55 ريالا/ لتر، دون تغيير على القيمة في فبراير الماضي.

- ديزل: 0.47 ريالا/ لتر.

- الكيروسين: 0.64 ريالا/ لتر

- غاز البترول المسال: 0.75 ريالا/ لتر.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة بشركة أرامكو تجري مراجعة على أسعار الوقود في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

ويشار إلى أن إعلان الأسعار الجديدة يأتي في الوقت الذي يشهد فيه سعر برميل النفط تراجعا قويا وصل إلى أدنى المستويات، منذ العام 1991، الأحد، بعد أن خفّضت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام لتبدأ بذلك حرب أسعار ضد روسيا.

وانخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 27%، إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، ليبلغ سعر البرميل 30 دولاراً، بينما يستعد التجار لخطوة قيام السعودية بإغراق السوق بالنفط الخام في محاولة لاستعادة حصتها في السوق.